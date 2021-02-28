عضو تشريعية النواب تكشف مفاجأة عن "قانون الرؤية".. فيديو

قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من أهم القوانين التي تنفذها المحاكم المصرية هو قانون الاحوال الشخصية لافتة إلى ان مصر مر عليها وقت طويل ولم تعدل قانون الأحوال الشخصية إلا تعديلات طفيفة .
وأضافت عبلة الهواري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، أن مشروع التعديلات التي يجب ان تتم على قانون الأحوال الشخصية تم عرضه اليوم على مجلس النواب وبعدها تم إحالتها الى اللجان النوعية لدراسته ومناقشته .
وأوضحت عبلة الهواري ، أن قانون الأحوال الشخصية مازال أمامه العديد من الخطوات لتشريعية لافتة بأن أبرز ملامح القانون الجديد أنه يحتوي على فصل كامل خاص بفترة الخطوبة وما قبل الزواج، وهناك مادة خاصة بالزواج والطلاق وقانون الرؤية والاستضافة، وهو القانون الذي حدث عليه خلاف كبير.