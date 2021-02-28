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الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.. تفاصيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:41 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة
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أسامة علي
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة تدخلت سريعا لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات فى الشهر العقارى.


وأوضح سعد خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن تعديلات قانون الشهر العقارى تجعل مشترى العقار عند الذهاب إلى تسجيله فى الشهر العقارى، لا يدفع قيمة "التصرفات الضريبية"، معقبا: "لن يسدد التصرفات العقارية المشتري، لأن المنوط بسدادها البائع وسيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية".


وبشأن النقطة الثانية المثيرة للجدل وهى وقف تعامل أصحاب العقارات مع المرافق مثل المياه والكهرباء أكد نادر سعد، أن أى مواطن يذهب للتعامل مع المرافق لن يتم إجباره على الذهاب للشهر العقارى لتسجيل العقار الخاص به. 


وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لن يزيد عن 500 جنيه، لافتا إلى أن البعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100متر.
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