الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.. تفاصيل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة تدخلت سريعا لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات فى الشهر العقارى.
وأوضح سعد خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن تعديلات قانون الشهر العقارى تجعل مشترى العقار عند الذهاب إلى تسجيله فى الشهر العقارى، لا يدفع قيمة "التصرفات الضريبية"، معقبا: "لن يسدد التصرفات العقارية المشتري، لأن المنوط بسدادها البائع وسيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية".
وبشأن النقطة الثانية المثيرة للجدل وهى وقف تعامل أصحاب العقارات مع المرافق مثل المياه والكهرباء أكد نادر سعد، أن أى مواطن يذهب للتعامل مع المرافق لن يتم إجباره على الذهاب للشهر العقارى لتسجيل العقار الخاص به.