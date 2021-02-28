الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.. تفاصيل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة تدخلت سريعا لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات فى الشهر العقارى.









وأوضح سعد خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن تعديلات قانون الشهر العقارى تجعل مشترى العقار عند الذهاب إلى تسجيله فى الشهر العقارى، لا يدفع قيمة "التصرفات الضريبية"، معقبا: "لن يسدد التصرفات العقارية المشتري، لأن المنوط بسدادها البائع و سيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية ".



