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رياضة

تشيلسي يتعادل مع مانشستر يونايتد سلبيا في الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.

سدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 14، لكن إدوارود ميندي تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 21، هيئت الكرة لـ كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة، لكنها مرت بجاور مرمى دي خيا.

واخترق هودسون أودوي دفاعات مانشستر من الجهة اليمنى ليرسل كرة عرضية على رأس أولفييه جيرو لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 36

وفي الشوط الثاني، استمر الحذر الدفاعي من الطرفين، وكانت أخطر الفرص عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 60، لكن ميندي تصدى لتسديدته بشكل رائع، ليتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الثاني، ورصيد تشيلسي للنقطة 44 في المركز الخامس.

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