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توك شو

الحكومة تشكر أحمد موسى على الهواء.. اعرف السبب

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:41 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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حمزة شعيب
قدم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشكر للإعلامي أحمد موسى، قائلًا "أوصلت صوت الناس، وكنت حريصا على الاستماع لكل الأصوات، وهذا هو الدور الوطني الحقيقي لتوصيل صوت الشعب".

وبدأ الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" بالتصفيق للحكومة التي استجابت لمطالب المواطنين، متابعًا أنه وعد بالتصفيق حال الاستجابة.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة استجابت لطلبه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، والنظر لما فيه من مواد.

وناشد موسى المواطنين بالتسجيل خلال الأشهر التسعة المقبلة، وهو الموعد الذي تم منحه مهلة قبل تعديل القانون مجددًا وإزالة ما به من مشاكل.

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