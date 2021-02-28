كيف تتعامل المستشفيات الجامعية مع حالات الاشتباه بكورونا..تفاصيل

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، إن المستشفيات الجامعية تتيح كافة الامكانيات الموجودة بها للطلاب بالجامعة ، مع وجود متابعة بصفة دائمة ومستمرة للطلاب .





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أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك تقارير مستمرة من جانب المستشفيات لمتابعة حالة الطلاب ، مع رصد أي حالة اشتباه على الفور ، وتشخيصها وعلاجها مع عمل متابعات للتأكد من شفاء الطالب كما أنه يتم استخراج نتائج المسحات في اليوم التالي ، لافتا إلى أنه يتوفر كافة الامكانات الحديثة التي يتم تسخيرها في هذا الأمر .





وأكد "كامل" متابعة الكلية لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة مع وجود غرفة مخصصة للعزل في كل مبنى تابع لها ، كما أن هناك فرق طبية مجهزة بكافة الامكانيات الطبية للتعامل الفوري مع ظهور أي حالات اشتباه وعزلها وعمل الفحوصات اللازمة عليها ، وتحويلها لمستشفى الطلبة إذا لزم الأمر .





وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حتى الان ، حيث يوجد تعقيمات بين كل فترة مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لعدد اللجان الموجودة داخل الكلية ، كما أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب فهناك وعي كبير من جانب الطلاب بالإجراءات الاحترازية المقررة .





ونوه عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة إلى أن هناك إقبال من جانب الطلاب على إجراء الامتحانات ، كما أن نسب الغياب لا تتجاوز 2% وبالنسبة لطلبات الأعذار فهناك مابين 30-35 طالب فقط تقدموا بطلبات "أونلاين" ويتم دراستها من جانب الكلية .