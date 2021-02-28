مستشار الرئيس للصحة: اللقاحات المتاحة في مصر آمنة وفاعلة ..فيديو

قال الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الصحة والشئون الوقائية، إن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول علي لقاح كورونا، بتوفير أماكن حضارية ومجهزة للأفراد.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن استجابة المواطنين لتناول اللقاح خطوة حضارية، متابعا "هناك استيعاب ووعي لقضية اللقاحات في مصر".





وأكد مستشار رئيس الصحة والشئون الوقائية، "أي لقاح لفيروس كورونا لا يتم تداوله في مصر إلا بعد التأكد من كافة الإجراءات والاختبارات الصحية وسلامة اللقاح".





وأشار إلى أنه يتم التأكد أولا من استخدام الدولة المنتجة للقاح وأنه تم استخدامه في الدولة المنتجة أولا، إضافة إلى خضوع اللقاح في مصر للاختبار في هيئة الدواء المصرية قبل السماح باستخدامه، مردفا: "المتاح من اللقاحات في مصر آمن ومؤثر وإيجابي".