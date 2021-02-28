ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:25 م
قافلة طبية
قافلة طبية
Advertisements
همت الحسينى
اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الاحد، انه استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة  بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية 31 بصار مركز بلقاس  خلال يومي 26  ، 27 فبراير 2021 .

وأضاف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان، انه تم توقيع الكشف الطبي على  1402 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة  10 عيادات متخصصة شملت 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 422 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 145حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه للمرضى.

واشار البيان الى انه أقيم على هامش القافلة 37 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 126 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 5 قرارات نفقه الدوله.

واكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية
الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية
الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية
الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية
الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكشف على 1441 حالة في قافلة طبية بقرية المالحة بالدقهلية

إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة

الكشف على 1644 مريضا فى قافلة طبية علاجية بقرية الروضة بمركز بلقاس

الكشف على 1359 مريضا فى قافلة طبية بميت غمر خلال يومين

الكشف على 1314 مريضا فى قافلة طبية بقرية السبخاوية بالدقهلية

ترشيحاتنا

تشجيعا للعاملين.. المالية تكشف مفاجأة حول خصم 30% من رواتب الموظفين.. فيديو

من الإصابة بكورونا حتى الوفاة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان

تأجيل التطبيق لـ ديسمبر 2021 وخفض الضريبة 1% في هذه الحالة.. تعديلات على قانون الشهر العقاري

نجم الإسماعيلي: الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد.. فيديو

60 دقيقة.. الشناوي يسقط مصابا والأهلي يكثف هجومه على طلائع الجيش

فيديوجراف.. قصة تقترب من النهاية.. مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو