الكشف على 1402 مريض بقافلة طبية إلى قرية 31 بصار في الدقهلية

اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الاحد، انه استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية 31 بصار مركز بلقاس خلال يومي 26 ، 27 فبراير 2021 .





وأضاف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان، انه تم توقيع الكشف الطبي على 1402 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 422 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 145حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.





واشار البيان الى انه أقيم على هامش القافلة 37 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 126 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 5 قرارات نفقه الدوله.





واكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



