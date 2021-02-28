ستكتفي بهذا الأمر.. جلال نصار: التدخل الأمريكي عسكريا في "تقراي" الإثيوبي غير وارد

قال الدكتور جلال نصار، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان الخارجية الأمريكية الخاص بـ الأوضاع في أقليم تيجراي الإثيوبي جاء ضمن سلسلة بيانات صادرة حول حالة حقوق الإنسان بعدد من الدول، وهي تهدف بأن ترسخ لدى المستقبلين لها إن ملف الحريات والتعددية وخلافه من أهم الركائز لدى الإدارة الأمريكية الحالية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، وندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".
وأضاف "نصار" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن بيان الخارجية الأمريكية يفتقد للمصداقية ويركز على حالات معينة ويتجاهل أخرى فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان متسائلا: إين حقوق الفلسطنيين خاصة القابعين تحت وطأة الاحتلال الذي يرتكب بحقهم "أفظع" الجرائم؟، أين البيان من الانتهاكات التي تحدث في تركيا؟.
وأكد "نصار"، إن البيان لا وزن له ولا قيمة، فالانتهاكات بأقليم تيجراي مثبتة للجميع وتحتاج فقط لتحرك فوري ووضع آليات لمحاسبة النظام الإثيوبي أو على الأقل يكون هناك تهديد حقيقي لوقف هذا الوضع المروع.
وقلل "نصار" من فكرة التدخل الأمريكي عسكريا على الأرض بأقليم تيجراي قائلا: "إن الولايات المتحدة لا تريد الإنزلاق فيما يحدث على الأرض حتى لا تكرر مأساة الصومال ومن قبلها فيتنام"، مردفا: التدخل العسكري غير وارد بـ المرة لكن مسألة فرض عقوبات هي الأقرب إذا ما صدقت النوايا الأمريكية.