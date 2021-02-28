ستكتفي بهذا الأمر.. جلال نصار: التدخل الأمريكي عسكريا في "تقراي" الإثيوبي غير وارد

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.





وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، وندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".





وأضاف "نصار" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن بيان الخارجية الأمريكية يفتقد للمصداقية ويركز على حالات معينة ويتجاهل أخرى فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان متسائلا: إين حقوق الفلسطنيين خاصة القابعين تحت وطأة الاحتلال الذي يرتكب بحقهم "أفظع" الجرائم؟، أين البيان من الانتهاكات التي تحدث في تركيا؟.



