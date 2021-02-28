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توك شو

الحكومة: أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي والتقاضي لتضليل المواطنين

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:34 م
نادر سعد
نادر سعد
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حمزة شعيب
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي لتضليل المواطنين.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سوف يتم تأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري حتى ديسمبر المقبل بدلا مما كان مقررًا الشهر المقبل ومن واجب الحكومة الاستماع للمواطنين والاستجابة لهم.

وأوضح أن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا يزيد على 500 جنيه وليس 18 ألف جنيه كما هو شائع، موضحًا أن رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك من أضاف مصاريف إضافية من خياله وهي غير موجودة عى أرض الواقع.

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