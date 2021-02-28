عزمى: الثقافة سترعى الأطفال الحائزين على جائزة الدولة للمبدع الصغير

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إن جائزة الدولة للمبدع الصغير هي جائزة متفردة لأنها غير مسبوقة على مستوى القارة الأفريقية والوطن العربى.





وأكد هشام عزمي، خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تثبت لأطفال مصر أنهم ضمن أولويات الدولة الأولى.





وأكد هشام عزمى أن المجلس الأعلى للثقافة سيقوم برعاية الأطفال الحائزين على جائزة الدولة للمبدع الصغير





وتمنح هذه الجائزة سنويًا ، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره ١٨ عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.



