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فن

أنغام وهيفاء وجنات وكريم عبد العزيز ونجلاء بدر ينعون يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:09 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد بدران

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة للفنان الراحل وكتبت قائلة "‏‏الله يرحمك يا استاذ يوسف".

فيما كتب كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "‏‏‏‏‏البقاء لله في وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان".

وأعربت النجمة انغام عن حزنها وكتب :"‏‏‏‏انا لله وانا اليه راجعون الفنان الكبير يوسف شعبان الله يرحمه ويغفر له".

وكتب المحلل الرياضي خالد بيومي عبر تويتر "‏‏‏‏‏رحمة الله علي الفنان القدير يوسف شعبان اسكنه الله فسيح جناتة وللاسرة الكريمة الصبر والسلوان 🙏انا لله وانا اليه راجعون".

بينما كتبب المغربية جنات: "‏‏‏وفاة الفنان القدير #يوسف_شعبان اللهم ارحمه واغفر له #جنات_مهيد".

ونعت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر قائلة "‏‏‏‏البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان .. ربنا يرحمه يارب ويغفرله".

وودعت دنيا عبد العزيز الفنان الراحل قائلة "‏الله يرحمك ويحسن اليك ، الفنان يوسف شعبان في ذمة الله".

بينما كتبت الفنانة هيفاء وهبي "‏‏‏‏وداعًا فنان الزمن الجميل ‎#يوسف_شعبان 💔إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

أنغام وهيفاء وجنات وكريم عبد العزيز ونجلاء بدر ينعون يوسف شعبان
أنغام وهيفاء وجنات وكريم عبد العزيز ونجلاء بدر ينعون يوسف شعبان
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