ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئ برجك

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:17 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
"إذا كنت مولودا في يوم 1 مارس اكتشف ماذا يخبئ برجك  خاصة وأن الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. إليك حظك اليوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

اقرأ إيضا..

بالحديث عن العمل، إذا كنت مرتبطًا بوسائل الإعلام أو السياسة، فسيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك. من ناحية أخرى ، من المرجح أيضًا أن يحصل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في شراكات على النتائج المتوقعة.

سيكون اليوم عامل نمو كبير بالنسبة لك ومن المحتمل جدًا أن تحصل على ثمار عملك الشاق ومن المتوقع أيضًا إكمال بعض أعمالك المهمة اليوم دون أي عوائق.

يتم تحقيق الربح لصغار رجال الأعمال و سيكون اليوم يومًا مختلطًا على الصعيد الاقتصادي و يُنصح بالإنفاق وفقًا لميزانيتك.

إذا كنت تعمل ، فإن عبء العمل في المكتب يمكن أن يزيد من إجهادك. من المحتمل أن تتأخر في إكمال مهمة مهمة وسيغضب منك رئيسك كثيرًا.
يُنصح رجال التجارة بتوخي الحذر من حيث مواردهم المالية. لا تقم بأية مساومات اقتصادية على عجل. ستكون حالتك المالية جيدة. اليوم ستولي المزيد من الاهتمام للمدخرات. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية.

سوف تحصل على عاطفة والديك وبركاتهما. يمكن تلقي أي أخبار سارة اليوم من أخيك أو أختك. سيكون أداؤهم في مجال التعليم جدير بالثناء. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم ، فاحذر اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماليا وعاطفيا.. اعرف حظك من برجك الفلكي لهذا الأسبوع

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الجوزاء الأوفر حظا.. توقعات الأبراج خلال شهر فبراير

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

ترشيحاتنا

أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي علي طلائع الجيش

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولون فيه المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب

استياء وغضب في الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات والسولية

أصيب بغيبوبة سكر.. مسن يطيح بـ ٩ مواطنين أمام السجل المدني بشارع الهرم

إنجاز تاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد

لا تجد من يشتريها.. 900 بقرة تواجه القتل الرحيم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب.. صور