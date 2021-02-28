بعد رؤيا الصعود للسماء.. نقيب القراء : التحقيق مع محمود الشحات أنور 20 مارس

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء إن الشيخ محمود الشحات أنور تم استدعاؤه للنقابة وسيحضر يوم 20 من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه رأى رؤيا وأن رسولا أو ملكا جاءه وقال له هيا نصعد للسماء السابعة ورأى النجوم والقمر ، مضيفا :هذا الكلام كان من الأفضل ألا يتحدث به.









وأضاف نقيب القراء في تصريحات لـ صدى البلد ، أنه سيكون مع اللجنة المحققة أستاذ عقيدة وفلسفة من الأزهر ، وبناء على حديثه ستقرر لجنة القيم العقوبة والتي قد تصل لتجميد العضوية أو الفصل أو الغرامة وهذه العقوبات المنصوص عليها داخل النقابة وليست تخص محمود الشحات أنور وحده.









وقال الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء: لا نقف بالمرصاد لأى شخص يريد قراءة القرآن الكريم، ولكن حينما عرض علينا أمر "بهاء سلطان"، رحبنا بالموضوع على أساس أنه ذو صوت عذب، وقال إنه يرغب في التلاوة، ورحبنا به، وقلنا له إذا حضرت للنقابة وقرأت القرآن، ووجدنا أن قراءتك سليمة فأهلا بك، ولكن عليه أن يتعلم القراءة على يد شيخ.











وأضاف حشاد، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض: أم كلثوم قرأت آيتين في احد افلامها كهواية، أما الاحتراف فشيء آخر، ونحن نرحب بالشباب أن يقرأ القرآن.











وتابع أن بهاء سلطان أعلن رغبته في الانضمام لنقابة القراء، لكنه لم يبادر، ولم نشترط أن يترك الغناء، وكل ما طلبناه أن نعرف، هل يقرأ القرآن بشكل صحيح؟، لا يوجد شرط لترك الغناء، ولكن قراءة القرآن لها قدسية، فأم كلثوم وعبد الوهاب كانا يغنيان، لكن الآن هناك مهرجانات فيختلط الحابل بالنابل، فإذا كان سيغنى غناء ليس به خروج، فلا مانع مثل هانى شاكر.





وكشف أن تسجيل القرآن الكريم ليس سهلا، فأنا كشخص محترم، حينما أريد أن أسجل القرآن، يحضرنى في الجلسة، عضو يلاحظنى في التسجيل، فربما يراجعنى في بعض الأشياء.



