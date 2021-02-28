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وزيرة الثقافة: لا يوجد مسرح مغلق على مستوى الجمهورية.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:53 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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محمد القاضي
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن المسرح التجاري يعاني من صعوبات إنتاجية.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك فرق بين المسرح التجاري والمسرح التابع للدولة، مشيرة إلى أن الأوضاع في ظل أزمة كورونا أثرت بنسبة كبيرة على المسارح الفنية.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الوزارة ليست هي المسئولة فقط، لكن لا بد من تكاتف لجميع جهات الدولة، وخاصة الأعلام الذي له دور كبير جدا في تشكيل ثقافة المجتمع.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن هناك اقبال كثيف من جمهور طنطا علي العرض المسرحي "المتفائل"، معقبه: "لا يوجد أي مسرح مغلق على مستوى الجمهورية، ونسبة التشغيل تصل إلى 50% بسبب أزمة كورونا".

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