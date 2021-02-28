الشهر العقاري يكشف الأوراق المطلوبة لنقل الملكية ..فيديو

كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، تفاصيل التسهيلات الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.





وقال "ياقوت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، "الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة المختصة بنقل الملكية"، لافتا إلى أنه تم تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية.





ونوه بأن الحكومة ومجلس النواب يعملان على تخفيف الإجراءات عن المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية.





وأشار جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن أوراق نقل الملكية هي عقد مسجل، وشهادة قيد بعدم وجود مخالفات، وكشف رسمي من الضرائب العقارية.



