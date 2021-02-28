بلاغ ضد مدير دار أيتام بسبب التعدي بالضرب على أحد الأطفال في دمياط ..شاهد





جاء هذا البلاغ بعد تداول مقطع فيديو على مواقع السوشيال، خاص بطفل بمؤسسة البنين لايتام بمركز فارسكور بمحافظة دمياط ـ يدعى جمال السيد جودة وهو طفل يتيم يعيش بين جنبات دار الايتام التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بدمياط . وتضمن الفيديو ضرب الولد وإهانته وتكرر ذلك مرات عدة قبل ذلك، دون أي تدخل من المسؤولين عن الدار، حتي هرب الولد من الدار دون أي سؤال عنه أو معرفة تفاصيل عما حدث.





وأشار البلاغ،انه وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل والتي تنص على أنه: "يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أومؤسسات الرعاية أوغيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.. يعاقب كل من عرّض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".





وطالب وهدان، النائب العام باعتباره ممثلا عن الشعب وحاميًا للتقاليد والأعراف المصرية، بسرعة التحقيق في الواقعة المشار إليها في الفيديو المذكور.





ومن جانبه صرح محمد الشوبكى"المقدم ضده البلاغ" ان الطفل جمال كان قد اشتبك مع احد زملائة وحدث بينهم مشادة وان الخلاف ماهو الا خلاف بسيط بين طفلين بالدار وتم الصلح بين الطفلين.





مشيرا الى الاطفال بالدار يتلقون معاملة طبية من الادارة والقائمين عليها والمشرفين.





أقراايضا:

تقدم حمدي السعيد وهدان، المحامي بدمياط ، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة عن مني ربيع مراد، ضد مدير جمعية مؤسسة تربية البنين بفارسكور، لقيامه بالتعدي بالضرب على أحد الأطفال الأيتام بالمؤسسة.