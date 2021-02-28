البحرين.. الحكومة تنوي زيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لاحتياطيات الأجيال القادمة

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الأحد، أنها تعتزم زيادة الاستقطاع من مبيعات النفط، لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بما يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته.





ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قوله إن الحكومة ستحيل تشريعًا جديدًا إلى البرلمان لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح الصندوق.





وقال الوزير إن التشريع الجديد "يعد إحدى الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب، لتغطية المصروفات التي تم سحبها منه دعمًا للميزانية العامة ضمن إطار جهود التصدي لفيروس كورونا".





وأضاف أن العمل "قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث إن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد على 40 دولارًا".





ولفت إلى"أهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق باعتباره أحد الصناديق المهمة التي أسهمت في التخفيف من التداعيات والآثار التي شهدتها المملكة انعكاسًا للتداعيات العالمية خلال فترة الجائحة".





وأشار إلى أن الصندوق"تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية أصوله خلال السنوات الماضية باتباعه إستراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الأسواق المالية العالمية".



