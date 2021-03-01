شلل نصفي وصمام بالمخ.. مأساة طفل يحلم بالشفاء في الفيوم.. شاهد

تعيش أسرة الطفل انس سيد أسماعيل (12 سنة )، الطالب بالصف الرابع الابتدائي بتعليم الدمج بمحافظة الفيوم، مأساة حقيقية، حيث ولد أنس منذ الصغر بعيب خلقى فى الظهر ، وشلل نصفى، مما أدى إلى أجراؤه عملية جراحية وتركيب صمام فى المخ .





أما شقيقه الأصغر سيف (8 شهور ) ، فمصاب بضيق فى حوش الكلى واجرى عملية جراحية منذ 10 أيام بأحدى مستشفيات القاهرة ، ويحتاج الى علاج .





تقول والدة انس وسيف : نعيش مأساة أنا وزوجى بسبب الظروف الصحية لطفلينا انس وسيف ، فأنس ظروفه صعبه للعلاج ، حيث اتكبد مصاريف 700 جنيه أسبوعيا للسفر الى مستشفى الدمرداش بالقاهرة للمتابعة وعمل تغيير للعملية ، حيث ولد أنس باصابة شلل نصفى وعيب خلقى فى الظهر ، وتم أجراء عملية جراحية حرجة فى المخ ، حيث تم تركيب صمام فى المخ ، بالاضافة الى أجراؤه عملية جراحية فى الظهر ، حتى يتمكن من الجلوس ، وأصبح لا يتحكم فى البراز والبول ، والقسطرة يتم سدها ، وبحاجة الى تنظيف دائم .





تضيف والدة أنس : والده عامل وانا ربة منزل ، ودخلنا 1500 جنيه شهريا ، لايكفينا لعلاج أنس وسيف .





وأكتشفنا بأن شقيقه الأصغر سيف ، يعانى أيضا من ضيق فى حوض الكلى ، واجريت له عملية عاجلة فى مستشفى دار الشفا بالعباسية بالقاهرة .





وتضيف والدة سيف : بأن أنس امنيته مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه بيشاهد الرئيس السيسي، وهو يلتقى بالاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث أمتنع اكثر من مرة عن الطعام والدواء لرغبته الملحة فى مقابلة الرئيس .





وانا عندى أمل كبير فى الله وسيادة الرئيس ، لمقابلة أنس لأن الرئيس أب حنون للجميع ، وبأذن الله تعالى سوف يستجيب لمطلب أنس خاصة أننى أمضيت 12 عاما فى المستشفيات لعلاج أنس فى رحلة عزاب ، و أمنيتى فى مشروع لتوفير مصاريف السفر و العلاج .





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