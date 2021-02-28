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رياضة

مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي خلال شهر فبراير

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر فبراير باختيار الجمهور.

ونشر مصطفى محمد عبر الحالة اليومية له على حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" صورة للجائزة

وفاز مصطفى محمد بالجائزة بعد تسجيله 6 أهداف في 6 مباريات مع الفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من الزمالك، حيث أحرز 5 أهداف في بطولة الدوري وهدفًا وحيدًا في بطولة كأس تركيا.

وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي، للفوز على إيرزوروم بهدفين نظيفين في الجولة 27 لبطولة الدوري التركي، حيث أحرز " الأناكوندا" هدفي اللقاء.


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