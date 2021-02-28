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أخبار العالم

أول تعليق من العراق على الخلاف بين تركيا وإيران

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:03 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إن العراق ليس بحاجة لأي صوت للدفاع عن سيادته، وذلك في أول تعليق رسمي عراقي على الخلاف بين تركيا وإيران. 

وأضاف الصحاف في تصريحات لقناة "العراقية": "السيادة العراقية شأن داخلي عراقي ولا حاجة لأي صوت خارجي بالدفاع عنها". 

وتابع: "اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول تحدد مبدئين لرؤساء البعثات في الدولة المضيفة وهي أن يراعوا العلاقات الثنائية وألا يتدخلوا بشؤونها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير التركي في إيران، وسط توترات دبلوماسية بين الجانبين.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات من الجانب الإيراني عن العملية العسكرية التركية في العراق، وأخرى تركية حول وجود حزب العمال الكردستاني في إيران.

وبعد وقت قصير من استدعاء أنقرة سفير طهران لديها، قامت الخارجية الإيراني بإجراء مماثل، واستدعت السفير التركي لديها.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنه تم استدعاء سفير أنقرة لدى طهران "احتجاجا على تصريحات وزير الداخلية التركي الغير مقبولة حول وجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي الإيرانية"، مضيفة أنه "تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية".

كما أشار البيان إلى أن تصريحات السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، حول إيران وسياساتها في المنطقة، "غير مقبولة وغير مبررة"، في أعقاب إشارته إلى أن سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي، هو "آخر شخص يمكن أن يعطي دروسا لتركيا في احترام الحدود العراقية".
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