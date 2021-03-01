مشروعات جديدة يكشف عنها رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن المشروعات الجديدة التي يسعى المعهد لتحقيقها خلال الفترة القادمة ، وكذلك المشرعات التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة .





وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم افتتاح محطة رصد بصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ، وذلك في شهر 12 الماضي .





وأضاف "القاضي" أنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الاقمار الصناعية بالليزر بمقر المعهد بحلوان بالتعاون مع الجانب الصيني ، حيث يوجد بها تليسكوب بصري ، حيث إنها من المتوقع أن تكون أحد أكبر محطات الرصد على مستوى العالم .





اقرأ ايضا :









وأشار إلى أن المعهد سيقوم في المستقبل القريب بإنشاء محطة أخرى بجنوب مصر بمنطقة "أبو سمبل" ولفت إلى أنه يوجد بالمعهد أيضًا العديد من وحدات رصد الشهب والنيازك والمذنبات والحطام الفضائي ، ليكون هناك شبكات لرصد كافة الأجواء المصرية .





وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن المعهد يسعى لمجاراة التكنولوجيات الحديثة وتطورها الدائم ، واستخدام كافة هذه الإمكانيات الحديثة في مجال علوم الفلك ، لتكون مصر في مقدمة الدول المهتمة بهذا المجال .