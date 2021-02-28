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أبو المجد: أسوان تستعد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:02 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
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إبراهيم القادري

قال ايهاب ابو المجد عضو مجلس ادارة التأمين الصحي الشامل ، ان المحافظة تستعد لبدء عمل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال استكمال المنشآت الصحية واستكمال تعيين الاطباء واطقم التمريض .

وأضاف أبو المجد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : اننا نعمل على تدريب الاطباء والممرضين والعاملين علي التعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة سير عملية التحول الرقمي .

واوضح ابو المجد ، عدد سكان محافظة اسوان مليون 100 الف مواطن مؤكدا ان الان اصبح لدي المواطنين وعي كبير بأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل لأهميتها وما تقدمة من خدمات للمواطنين .
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