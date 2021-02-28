أبو المجد: أسوان تستعد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو





قال ايهاب ابو المجد عضو مجلس ادارة التأمين الصحي الشامل ، ان المحافظة تستعد لبدء عمل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال استكمال المنشآت الصحية واستكمال تعيين الاطباء واطقم التمريض .





وأضاف أبو المجد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : اننا نعمل على تدريب الاطباء والممرضين والعاملين علي التعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة سير عملية التحول الرقمي .



