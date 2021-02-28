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محافظات

صحة السويس تستهدف تطعيم أكثر من ١١٨ ألف طفل ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:26 م
تطعيم ضد شلل الاطفال
تطعيم ضد شلل الاطفال
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حسن غنيمة
تفقد الدكتور رضا فكرى وكيل مديرية الصحة والسكان بالسويس والدكتور اسر البنا مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس اول ايام حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن حتى ٥ سنوات  فى عدد الوحدات الصحية فى مختلف أحياء المحافظة الخمسة. 

من جانبه صرح الدكتور احمد البرعى ، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، بانه من المستهدف تطعيم  ١١٨١١٩ طفل خلال الحملة التى بدأت اليوم وتنتهى يوم الاربعاء المقبل، لافتا إلى ان الحملة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء. 

وأضاف " البرعى" فى تصريحات صحفية له اليوم، ان هناك ٢٦٦ فريق متحرك و٣٨ ثابت على مستوى احياء السويس الخمسة ، لافتا إلى ان الفرق المتحركة حتى الساعة الثامنة مساء.

وتابع ان مكاتب الصحة التى تستقبل التطعيم فى حى السويس هي مكتب صحة السويس والأربعين مكتب السادات و القلعة والمثلث وجمعية الموشى والعبور والهاويس ،وفى حى فيصل هي وحدة الجبلايات وبحى عتاقة وحدة عرب المعمل.

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