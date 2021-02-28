ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رفضا لحراكه السياسي .. متظاهرون مناهضون لـ ترامب يتظاهرون في ولاية مريلاند | فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:12 م
ترامب
ترامب
Advertisements
على صالح

احتشد عدد من المواطنين الامريكيين الرافضين للرئيس السابق دونالد ترامب وحراكه السياسي اليوم الاحد، في مسيرات بمحيط مقر انعقاد مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في ولاية ماريلاند؛ للتعبير عن رفضهم لطموحاته ومحاولاته الانقضاض على السلطة من جديد، حسب ما وصفوه، ونقله موقع برايتبارت الاخباري.

ولأول مرة لم ينعقد في منتجع جايلورد الوطني ومركز المؤتمرات في ولاية ماريلاند، إذ لا يزال الفندق الشهير مغلقًا وسط جائحة فيروس كورونا، وبدلًا من ذلك، انطلق الحدث الذي استمر أربعة أيام يوم الخميس في أورلاندو. 

يُنظر إلى الحدث أيضًا على أنه حفل قادم للقادة المحافظين في فلوريدا.

ويعتقد المتحدثون في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو زعيم التيار المحافظ.

ومع ذلك، كتبت وسائل الإعلام عن الحزب الجمهوري و"الانقسامات العميقة التي حدثت بداخله بسبب ترامب الذي مازال الحزب يحتضنه بعد خسارته البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس". 

وجاء في عنوان رئيسي في صحيفة لوس أنجلوس تايمز: "الحرب الأهلية التي يخوضها الحزب الجمهوري بدأت للتو، وسوف يزداد القتال سوءًا قبل أن يتحسن".

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تضرب فريق الكرة بنادي الزمالك

مخاطرة كبيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بحالة الطقس.. فيديو

الرئيس السيسي يأمر بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن بؤر الزلازل بمصر

أنور سلامة ينصح إدارة الأهلي بالبحث عن بديل لـ موسيماني.. تفاصيل

ضبط شخص حاول دفن طلاسم سحر داخل مقابر بالمحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو