نابولي يتفوق بثنائية على بينفينتو في الدوري الإيطالي





ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 43 في المركز السادس، بينما توقف رصيد بينفينتو عند النقطة 25 في المركز 16.







وافتتح درايز ميرتينز التسجيل لنابولي عند الدقيقة 34، ثم أضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لفريق الجنوب عند الدقيقة 66.







وتعرض النجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي للطرد، في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.







ومن المقرر أن يلتقي نابولي في الجولة المقبلة مع ساساولو يوم الأربعاء المقبل على ملعب تريكولوري.

حقق نابولي الفوز مساء اليوم الأحد، على بينفينتو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.