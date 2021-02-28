هويدا دويدار تكتب: العراق بين الصراع الإقليمي والدولي

إن هموم العالم العربى كثيرة حيث المعاناة التى تتعرض لها شعوب المنطقة العربية كل يوم مما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات التى يصبح من أهمها : متى ستنتهى تلك المرحلة ؟. وخاصة أننا أصبحنا على شفا الهاوية من كثرة الصراعات والضغوط على أجساد أوطان تئن ، ولكن ماذا يمكن أن نصنع وليس هناك ما بأيدينا ونحن الذين نصر على البقاء متسلحين بإيماننا الوطنى أملين الحصول على العدالة والمساواة.









فمنذ مغادرة القوات الأمريكية الأراضى العراقية بدأ ما كان متوقعا من صراعات مذهبية وطائفية وهذا ما يؤكده الواقع حتى الأن، ولكن تلك الصراعات ما هى إلا مصالح شخصية وبسط للنفوذ الاجتماعى والاستئثار بالسلطة وجباية الأموال، ولم ينطوِ على مصلحة الوطن أبدًا فهو ضد مصلحة المواطن العراقى وضد مستقبله فالمحرك الأساسى هو السيطرة الطائفية وانعدام الثقة بين جميع الأطراف والعجز عن إدارة الحوار على طاولة المفاوضات لحل المشكلات والإتفاق على خطوط عريضة للإلتزام بها .









فسياسة الحكم الفردى وإقصاء الآخر وتهميش باقى الأطراف أمر سيعقبه فشل ذريع ، إذ لابد من وضع تحالف حكومى سليم معافى لأن الأوضاع الحالية لم تكن على المستوى المطلوب مما أدى إلى زيادة معاناة المواطن العراقى المستمرة وزيادة الشعور بالإقصاء من المسئولية وزيادة الرغبة للبحث عن سبل التواجد، وإثبات السيطرة بشتى الطرق الممكنة مما أدى إلى زيادة التوترات وكثيرا انفلات أمنى وتكوين ميليشيا وأحزاب بعيدا عن المواطنة والمصلحة العامة.









لذلك وجد الإرهاب بابا مفتوحا على مصراعيه وأرضا خصبة بسبب الانقسامات والفتن الطائفية والميول الفكرية، بسبب تعامل العديد من القوى السياسية الداخلية، حيث وجدها تستجيب وتتفاعل مع التدخلات اعتقادا من تلك القوى أنها تستطيع السيطرة على الوضع من خلاله، والخاسر الوحيد فى تلك المعادلة هو الشعب حين لا يسود الاستقرار.









والمتابع للوضع العراقى يعلم تمام المعرفة، أن الامر لا يخلو من التدخلات الخارجية التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة التوتر الداخلى، وأن القوى المحلية لم تكن على المستوى المطلوب حيث تساهم بشكل أو بآخر فى طلب التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد أصبح الأمر مؤلما، لذلك لابد من بحث سبل لدعم القدرات للقوات العراقية وضرورة تجفيف منابع الارهاب وترسيخ سيادة الدولة، فالأوضاع تتطلب فهما وإدراكا للموقف الذى تمر به الدولة وطبيعة المخاطر التى تحيط بها حيث يشكل الأمن القومى العراقى مطلبا ملحا بدرجة عالية فالعراق مسيرته حافلة بالمشاركات فى القضايا الكبيرة فى المنطقة حيث يلعب دورًا مميزًا، فالجغرافيا منحت العراق دورا إقليميا مميزا حيث العلاقات السياسية والدولية فكلما تصاعدت قيمتها تصاعدت المكانة السياسية.









والحال أن العراق فى مأزق كبير حيث ان أى حكومة عراقية لابد أن تجمع جميع الطوائف على طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة

ونظرا للاختلاف فى الميول والانتماءات فيمكن أن يكون للبعض ارتباطات سياسية ودولية تجعلها تحصل على موارد ودعم خارجى خارج نطاق التمويل الذاتى، والأمر الثانى التحديات الخارجية من الدول المحيطة، وتدهور الحالة الأمنية فى المنطقة العربية ووجود بعض الأزمات المحورية فى الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن، وخطط التقسيم التى كانت معدة للشرق الأوسط ومحاولة تحقيقها بمحاولات مستميتة، مما أدى إلى بروز الصراعات الإقليمية ومد النفوذ داخل قطعة الشطرنج وتشجيع النزاعات والدعوات الانفصالية، فهو الدور الصهيونى الذى يسعى إلى تسعير النزعة المذهبية حتى يتمكن من ضبط إيقاع المنطقة والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها فهو أول المؤيدين لانفصال كردستان العراق ويؤيد بصورة أو بأخرى الغلبة الطائفية فهناك مستفيد من الحركات المسلحة.







