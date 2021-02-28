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إيناس عبدالدايم تكشف عن شروط الالتحاق فى جائزة "المبدع الصغير" تحت رعاية إنتصار السيسى

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:28 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
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داليا أحمد

قالت إيناس عبدالدايم ، وزيرة الثقافة ، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير يتم منحها للأطفال والشباب من سن النشأة وحتى سن ال 18 سنة فى كل المواهب الفنية والأدبية والثقافية ، متابعة أنها اكتشفت الكثير من المبدعين من الشباب فى القصة والأدب ومن هنا جاءت فكرة الجائزة.

 

أوضحت إيناس عبدالدايم ، خلال مداختها الهاتفية فى برنامج "أخر النهار"، أن الرئيس وافق على الفكرة فى الحال وأمر بتنفيذها على الفور وستقوم تحت رعاية السيد إنتصار السيسى، مضيفة أنه تم الإعلان اليوم بسحب الاستمارات من خلال المجلس الأعلى للثقافة.

 

أكدت إيناس عبد الدايم، أن تم الإعلان فى جميع المحافظات من خلال قصور الثقافة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى ووزارة الشباب والرياضة ، كاشفة أن الجائزة تقدر ب 40 ألف جنية وحصول الطفل أو الشاب على هذه الجائزة ستفتح له مجال كبير فى نجاح موهبته.

 

أضافت إيناس عبدالدايم، أن وزارة الثقافة لها دور إجتماعى ومبادرات كثيرة لتنمية ثقافة الأطفال والشباب مثل مبادرة "إبدأ حلمك" والتى من شأنها تخترق قرى ومحافظات وتكون فكرة مبدعين من الشباب وتعمل على تنميته ،لافتة أن المسارح المتنقلة تغزو مناطق كثيرة لا تعرف الكثير عن الإبداع.

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