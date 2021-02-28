وفاء شبارة تكتب: فنجان قهوة

ولأننا ... كلانا يحب فصل الشتاء

فهل تقبل دعوتي.علي فنجان قهوة



أتذكر. ذاك المكان

كنا نركض تحت المطر .دون مظلات.

نتقاذف كرات الثلج البيضاء ....بقلوب خضراء

والضحكه تملأ وجوها.

لا تعرف ما يخبئه لها قدرها





أتذكر ذاك المكان

كانت لنا مائدتنا يحتضنها البحر من كل مكان

وطيور النورس

تمر أمامنا تلقي السلام

وقتها .لم يكن بالمكان رغم كثرة الاحبه..غيرنا





أتذكر ذاك المكان

النوافذ مغلقة على حروف اسمينا.. نقشناها على حبيبات المطر

ورائحة القهوة تملأ المكان

برد الشتاء وصقيعه.. وزمهريره.

ينصهر ويتحول لربيع دافئ مزهر . وتضحك لنا وقتها الاقدار





وعلى حين غرة..شنطة سفر .وطائره .حتي اننا نسينا الوداع...ورسالة تلقيتها منك

الحب تضحية.. وفراق

واستيقظ على مائدتنا وحيدة



أتلفت. أبحث عن طيور النورس..هاجرت المكان.

واسمانا محاهما الزمان...لا شيء معي

سوى فنجان قهوتي .. والذكريات

فهل تقبل دعوتي علي فنجان قهوة