رئيس القومية للزلازل يوضح النشأة وأهم اختصاصات الشبكة.. فيديو





أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم الانتهاء من تغطية الشبكة لجميع مناطق الجمهورية في عام 1997م ، حيث تتركز معظمها حول منطقة أو بؤرة حدوث زلزال أكتوبر عام 1992م بمنطقة "دهشور" وكذلك منطقة خليج السويس والبحر الاحمر ، نتيجة للنشاطات أو التحركات التكتونية التي تحدث في منطقة البحر الأحمر .





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أضاف "شعبان" أن هذه الشبكات تغطي أيضا السواحل الشمالية المصرية لتغطية النشاط الزلزالي الذي يحدث في البلدان القريبة من مصر ، خاصة "قبرص وكريت" حيث يتم رصد كافة هذه الحركات والنشاطات الزلزالية باستمرار والتي قد تؤثر على هذه المناطق الساحلية .





وأشار إلى أن الشبكة القومية للزلازل تحصل على البيانات من خلال الأقمار الصناعية أو الاتصالات السلكية من خلال الهواتف ، ويتوسع المعهد في استخدام الأقمار الصناعية ، تحسبا لأي طوارئ خاصة مع حدوث زلازل كبيرة مما قد يؤدي إلى انقطاع التواصل من خلال الهواتف والاتصالات السلكية ، حيث يقوم المعهد بهذه الخطوة في نقل البيانات والاعتماد عليها .





ولفت رئيس معمل الشبكة القومية للزلازل إلى أن الشبكات التي يمتلكها المعهد قادرة على تسجيل جميع الزلازل والهزات الأرضية ، سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية ، إضافة إلى تسجيل النشاط الطبيعي والصناعي ، لاستخدام هذه المعلومات عند القيام بالإنشاءات أو المشروعات الهندسية ، ومدى مناسبة هذه الاماكن لها ، إضافة إلى القدرة على التخطيط لعشرات السنوات القادمة للمشروعات ، كما يتم مراقبة النشاطات الغير قانونية مثل تفجيرات المحاجر والابلاغ عنها .

قال الدكتور سيد شعبان رئيس معمل الشبكة القومية للزلازل أنه تم إنشاء هذه الشبكة بعد أحداث زلزال عام 1992م "زلزال أكتوبر" حيث تم البدء في إنشائها منذ ذلك الحين.