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تعليم

رئيس القومية للزلازل يوضح النشأة وأهم اختصاصات الشبكة.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 م
الدكتور سيد شعبان
الدكتور سيد شعبان رئيس معمل الشبكة القومية للزلازل
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أحمد الشاهد - تصويرعمر خالد
قال الدكتور سيد شعبان رئيس معمل الشبكة القومية للزلازل أنه تم إنشاء هذه الشبكة بعد أحداث زلزال عام 1992م "زلزال أكتوبر" حيث تم البدء في إنشائها منذ ذلك الحين.

أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم الانتهاء من تغطية الشبكة لجميع مناطق الجمهورية في عام 1997م ، حيث تتركز معظمها حول منطقة أو بؤرة حدوث زلزال أكتوبر عام 1992م بمنطقة "دهشور" وكذلك منطقة خليج السويس والبحر الاحمر ، نتيجة للنشاطات أو التحركات التكتونية التي تحدث في منطقة البحر الأحمر .

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أضاف "شعبان" أن هذه الشبكات تغطي أيضا السواحل الشمالية المصرية لتغطية النشاط الزلزالي الذي يحدث في البلدان القريبة من مصر ، خاصة "قبرص وكريت" حيث يتم رصد كافة هذه الحركات والنشاطات الزلزالية باستمرار والتي قد تؤثر على هذه المناطق الساحلية .

وأشار إلى أن الشبكة القومية للزلازل تحصل على البيانات من خلال الأقمار الصناعية أو الاتصالات السلكية من خلال الهواتف ، ويتوسع المعهد في استخدام الأقمار الصناعية ، تحسبا لأي طوارئ خاصة مع حدوث زلازل كبيرة مما قد يؤدي إلى انقطاع التواصل من خلال الهواتف والاتصالات السلكية ، حيث يقوم المعهد بهذه الخطوة في نقل البيانات والاعتماد عليها .

ولفت رئيس معمل الشبكة القومية للزلازل إلى أن الشبكات التي يمتلكها المعهد قادرة على تسجيل جميع الزلازل والهزات الأرضية ، سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية ، إضافة إلى تسجيل النشاط الطبيعي والصناعي ، لاستخدام هذه المعلومات عند القيام بالإنشاءات أو المشروعات الهندسية ، ومدى مناسبة هذه الاماكن لها ، إضافة إلى القدرة على التخطيط لعشرات السنوات القادمة للمشروعات ، كما يتم مراقبة النشاطات الغير قانونية مثل تفجيرات المحاجر والابلاغ عنها .
 
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