حقيقة فيديو رش المدرجات أثناء الامتحانات في جامعة المنصورة .. فيديو

كشف أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل فيديو الرش المتداول بالمدرجات الخاصة بالجامعة، أثناء تواجد الطلاب وأداء الامتحان .





وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو حقيقي، وتم فتح التحقيق فيه، وإصدار بيان أوضح أن عملية التعقيم كان من المفترض أن تتم في الفاصل بين تواجد الطلاب، لكن ما حدث أن تواجد بعض الطلاب في المدرج نتيجة تأخر العامل.





وأكد أننا ننتظر نتيجة التحقيق، لكن الواضح أن العامل كان يسعى للانتهاء سريعا من التعقيم، وهو خطأ من العامل والمشرف عليه، وسيتم اتخاذ القرار بناء على التحقيق مع الاعتراف بوجود مجموعة من الأخطاء.





وأكد أن الجامعة استقبلت 40 ألف طالب، واليوم أكثر من 25 ألفًا مع وجود اعتذارات قليلة جدا، وكان العدد اليوم 24 طالبا، وسيتم تأجيل الامتحانات لمن تقدم بالاعتذار.