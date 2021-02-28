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أخبار العالم

السعودية: أمير قطر يؤكد لولي العهد دعم بلاده لكل ما يعزز استقرار وسيادة المملكة

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:44 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من أمير قطر
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقي اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

واطمأن أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، متمنيا له دوام الصحة والعافية، بحسب الوكالة.

كما أكد الشيخ تميم بن حمد خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة السعودية.

من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري القطري عن إجراء الشيخ تميم بن حمد، اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  اطمأن خلاله على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي دوام التقدم والازدهار.

وأشار البيان القطري، إلى أن الطرفان بحثا خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك. 

كان ولي العهد السعودي أجرى، الأسبوع الماضي، عملية جراحية لاستئصال  التهاب الزائدة الدودية، تكللت بالنجاح.

يشار إلى أن آخر محادثة معلنة بين الطرفين كانت خلال قمة العلا مطلع العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، والتي خلصت إلى "اتفاق العلا" الذي نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.
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