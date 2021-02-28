أستاذ بالأكاديمية الروسية يكشف آخر مستجدات لقاحات كورونا ..فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم ، منذ يومين قمنا بتسجيل اللقاح الثالث وهو " كوفي باك" للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا مؤكدا أن الشركة المنتجة لهذا اللقاح تعمل منذ الستينات وهي من إنتجت تطعيم شلل الأطفال .





وأضاف الافندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، هناك لقاح من ضمن الـ3 لقاحات الروسية تم تصنيعة من مواد غير طبيعية أو حيوية ولكنها تعمل على إنتاج الأجسام المضادة .



