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أستاذ بالأكاديمية الروسية يكشف آخر مستجدات لقاحات كورونا ..فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم ، منذ يومين قمنا بتسجيل اللقاح الثالث وهو " كوفي باك"  للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا مؤكدا أن الشركة المنتجة لهذا اللقاح تعمل منذ الستينات وهي من إنتجت  تطعيم شلل الأطفال .

وأضاف الافندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، هناك لقاح من ضمن الـ3 لقاحات الروسية تم تصنيعة من مواد غير طبيعية أو حيوية ولكنها تعمل على إنتاج الأجسام المضادة .

واوضح الافندي ، لقاح سبوتنيك سيتم انتاجة في 5 دول مؤكدا ان روسيا قامت بتخفيض سعر لقاح سبوتنيك إلى النصف .
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