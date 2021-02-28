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متحدث الحكومة: إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار.. واستجبنا لـ 90% من المطالب

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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ندى رأفت
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزراية التي اجتمعت اليوم نتج عنها قرارت مهمة كاستجابة للشارع المصري، واستجاب الحكومة للشارع من خلال تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لأخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم الفصل بين تسجيل العقارات ودفع ضريبة التصرفات العقارية، حيث إن أي مشتري لعقار لن يُطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية، والأمر أصبح منوط بوزارة المالية، التي ستقوم بتحصيل الضريبة.

وأوضح أنه تم الفصل بين تسجيل العقار وإدخال المرافق، متابعًا: "إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار"، مؤكدًا أنه تم الاستجابة لـ90% من مطالب المواطنين.
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