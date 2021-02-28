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محافظات

محافظ دمياط تطالب شركات الاتصالات بتقنين أوضاع محطات التقوية المخالفة

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:45 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، إجتماعًا مع ممثلى شركات الاتصالات والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

أوضحت "المحافظ" أن اللقاء تناول مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بشبكة الاتصالات واستعراض كافة المشكلات الخاصة بمحطات التقوية المقامة بالمبانى المخالفة والتى لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها لمراعاة الشروط البيئية والصحية والفنية وفقًا لما هو مقرر فى هذا الشأن .

إذ أكدت "محافظ دمياط" على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات المخالفة، بتقديم طلبات ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة فى آخر مارس المقبل، و استخراج التصاريح البيئية والصحية، والا سيتم تنفيذ الإجراء اللازم حيالهم طبقًا للوائح المُنظمة لهذا الملف.

وفى سياق آخر، بحثت "الدكتورة منال عوض" سُبل إقامة محطات تقوية جديدة لتعزيز تغطية شبكات الاتصالات وفقًا لاشتراطات محددة ، للوصول بهذه الخدمة لكافة المناطق و تقديمها بشكل جيد لمستخدمى الشبكات ، إذ أكدت على ضرورة اختيار أماكن فضاء لإقامة محطات جديدة و مراعاة المعايير البيئية و الجمالية و الحضارية بمخططات التنفيذ، كما وجهت تعليماتها الى إدارة البيئة بالديوان العام بمتابعة ما تم الاتفاق عليه والتنسيق مع شركات الاتصالات لتنفيذ ذلك.

دعت "المحافظ" ممثلى شركات الاتصالات بتعزيز المشاركات المجتمعية لدعم المبادرات والمشروعات ذات النفع العام بالمحافظة.

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