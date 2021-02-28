رئيس اتحاد الكرة الطائرة يكشف حقيقة إصابة 14 لاعبا بـ كورونا في منتخب الناشئين

قال سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة ، هناك الكثير من إصابات فيروس كورونا لا يظهر على اصحابها أعراض الاصابة وبالتالي عند قيامنا بالسفر للعب بالخارج نقوم بعمل مسحات للاعبين وبالتالي قمنا بعمل مسوحات وفاجأنا ان هناك 12 اصابة بفيروس كورونا .





وأضاف سامح حمدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، عندما قمنا بعمل مسحات اخري وجدنا اصابتين آخرين وبالتالي هكذا يكون الفريق بالكامل من الناشئين مصابين بفيروس كورونا .



