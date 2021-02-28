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برلمان

عمرو القطامي: جائزة المبدع الصغير تؤكد اهتمام الدولة بالموهوبين

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:54 م
جائزة الدولة للمبدع
جائزة الدولة للمبدع الصغير
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محمد الشعراوي
عبر النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، عن سعادته بإطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الاولى من نوعها في مصر، مؤكدا أن أولويات الدولة المصرية حاليا هي الخروج بجيل واع ملم بالثقافة وقادر على الإبداع والتطوير في كافة المجالات.

وأشار القطامي في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة أصبحت تهدف إلى خروج جيل واعي ومثقف قادر على تحقيق أماله وطموحاته، موضحا أن جائزة الدولة للمبدع الصغير ستكون محفز قوي للجميع للإقبال عليها لما تمتلكه من عوامل تحفيزية.

وأوضح عضو البرلمان، أن وسائل التشجيع التي تمتلكها هذه الجائزة، تؤكد رعاية الدولة لصغار المبدعين والموهوبين، وحرصها على إزالة العقبات التي تعرقل طريق إبداعهم، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية، لما قد تحققه من خلق بيئة محفزة على الابتكار والمساعدة في تشجيع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.

ووجه النائب عمرو القطامي التحية والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتها هذه الجائزة، مشيدا بحرصها على تشجيع الموهوبين والمبدعين وخلق جيل واعي قادر على مواجهة تحدياته .

يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة، قالت إن الدولة قامت بشيء غير مسبوق ولأول مرة  بتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير لمرحلة النشء من سن 5 : 18 عامًا.

وأضافت " عبد الدايم " ، خلال مؤتمر صحفى لتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير هى جائزة دولة وليست مسابقة، مؤكدة أن مصر متفردة بجوائز الدولة ومنها النيل، التفوق ، التشجيعية .

وأكدت أن الوزارة لها شرف كبير وسعداء للغاية برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الجائزة والذى منحهم دعمًا كبيرًا وقوة، ودفعة كبيرة للشباب والنشء. 

وتابعت أن الجائزة المالية هى أبسط شئ يقدم للطفل كتكريم له ولكن ما يتبعها بعد ذلك من رعاية الموهبة أهم كثيرأ، لافتة إلى أن دور وزارة الثقافة لا يقتصر فقط على تقديم جوائز بل متابعة ذلك بالمنح فى أكاديمية الفنون ومراكز الإبداع وتنميتهم وإرسالهم فى الخارج لمدة محددة وعمل جولات ثقافية  إلى روما.
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