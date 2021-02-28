بايدن وأعداء الحزب الجمهوري وحملة 2024 .. أبرز الموضوعات في أول خطاب لـ ترامب بعد البيت الأبيض

يلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول خطاب سياسي له منذ مغادرة البيت الأبيض في اليوم الختامي للمؤتمر المحافظ الأمريكي الرئيسي، الا ان موضوع الخطاب الذي سيلقيه ترامب، لا يزال في طي الكتمان حتى الآن.





ليس هناك شك في أن مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2021 يدور إلى حد كبير حول دونالد ترامب وفترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة لمدة أربع سنوات.





كما سيحضر الضيف الرئيسي الحدث جسديًا - حيث يلقي خطابًا في نهاية اليوم الرابع لـ CPAC يوم الأحد. لا يُعرف الكثير عن محتويات العنوان ، ولكن العديد من التقارير وبعض التخمينات المتعلمة سلطت الضوء على ما يمكن توقعه.

وسيسبق خطاب ترامب نشر استطلاع رأي المؤتمر السياسي المحافظ حيث جرى سؤال الحاضرين في الحدث عن تفضيلاتهم للترشيح الرئاسي لعام 2024

ويقال إن الرئيس السابق مدرج في القائمة ، وبالتالي لديه فرصة للظهور كخيار مهيمن في الاستطلاع - مباشرة قبل إلقاء خطاب، كما تشتبه العديد من وسائل الإعلام، قد يكون بداية رسمية أو غير رسمية لحملته 2024، ولكن الرئيس السابق ألمح فقط إلى أنه قد يترشح مرة أخرى للرئاسة، لكنه لم يقدم أي تأكيدات حتى الآن.

وتطرق المحافظون البارزون إلى العديد من الموضوعات المتكررة في خطاباتهم التي سبقت خطاب ترامب يوم الأحد، وانتقد أحدهم الجمهوريون بالاسم فقط ومعارضي ترامب داخل الحزب الجمهوري.

ومن المحتمل جدًا أن يواصل ترامب هذا الاتجاه وقد يكون لديه على وجه التحديد عدد قليل من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس الذين صوتوا لصالح عزله وإدانته في يناير في نظره.





وقد يقع أيضًا أولئك المرتبطون بمعارضة الحزب الجمهوري المناهض لترامب في مرمى النيران، حيث أفادت "بوليتيكو" بأن الرئيس السابق قد يستهدف زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي في ​​خطابه الذي ألقاه في CPAC.





ووفقًا للمصادر التي استشهدت بها وسائل الإعلام، فقد شعر ترامب مؤخرًا بالإحباط من مكارثي، وتحديدًا بسبب دعمه لعضوية مجلس النواب الجمهوري ليز تشيني، التي صوتت لعزل ترامب.





بينما أشاد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب بإنجازات ترامب في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر CPAC ، فقد دعم تشيني خلال محاولة أعضاء حزبهم لتجريدها من مناصبها القيادية بين الجمهوريين في مجلس النواب.