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حوادث

ضبط 35٫4 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:00 ص
أسمدة زراعية
أسمدة زراعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

واسفرت تلك الحملات عن ضبط (35٫4 طن أسمدة زراعية "سلفات النشادر – يوريا – فوسفات – مونو أثلين جلايكون"بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر")، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة للتنمية الزراعية بمحافظة المنوفية. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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