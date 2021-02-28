ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حالة واحدة تسقط طلب استضافة الطفل في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 م
مشروع قانون الأحوال
مشروع قانون الأحوال الشخصية
Advertisements
حسن رضوان
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قامت الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة، حالات الاستضافة بأنواعها.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" أبرز حالات الإستضافة:

ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم  جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفقة الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون واستحدث التشريع أن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن  في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.

ونظم  مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.

وحدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.

ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

لا يقع الطلاق المتعدد لفظا إلا طلقة واحدة.. تفاصيل جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه .. عقوبة المشاركة في زواج طفل أقل 18 عاما

12 ساعة أسبوعيا لاستضافة الطفل و15 عاما لانتهاء الحق في الحضانة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

برلمانى: سنرعى مصلحة الطفل فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأب رابعًا.. ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| صدمة جديدة في صفوف الفريق.. استبعاد أبوجبل.. والدعوى المقامة من مرتضى منصور

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة

«ورطة» في مسلسل أحمد السقا بسبب وفاة أحلام الجريتلي

الحكومة: توصيل المرافق بالوحدات لا يشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقاري

إيران تحظر دخول الوافدين من 32 دولة

نسل الأغراب .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة