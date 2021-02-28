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فن

وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:56 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.
 
وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما.

أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول في مسلسل نسل الغراب الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها، حيث يتبقى لها مشاهد كثيرة.


أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.
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