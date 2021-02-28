وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أ حلام الجريتلي.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: " رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أ حلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما.





أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول في مسلسل نسل الغراب الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها، حيث يتبقى لها مشاهد كثيرة.







