عفاف شعيب تكشف سبب حزن يوسف شعبان آخر أيامه.. فيديو

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الراحل يوسف شعبان أستاذ وفنان كبير، معقله: "ربنا يرحمه ويثبته عند السئوال".





وأضافت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "االفنان الراحل يوسف شعبان كان بيتقمص الشخصية بشكل كبير.. كان أستاذ وفنان كبير وصعب ييجي زيه أو يتعوض".





وأـشارت الفنانة عفاف شعيب، : "أخلاقه كانت حلوه وكان بيتحرم كل الناس وكان مؤدب ولطيف مع الكل مش معقد ومش منفسن ومش بيتكلم على حد".





وأوضحت الفنانة عفاف شعيب، : "يوسف شعبان كان زعلان جدا في الفترة الأخيرة، وكان بيقولي حسيت بإهانه أنا يوسف شعبان تاريخ طويل، اتركن كدا"، مؤكده: "نفسيته كانت تعبانه جدا، وربنا أكرمه وراح لبنان وصور مسلسل هناك، ورجع مبسوط من لبنان".



