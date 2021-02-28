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توك شو

عفاف شعيب تكشف سبب حزن يوسف شعبان آخر أيامه.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:04 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد القاضي
قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الراحل يوسف شعبان أستاذ وفنان كبير، معقله: "ربنا يرحمه ويثبته عند السئوال".

وأضافت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "االفنان الراحل يوسف شعبان كان بيتقمص الشخصية بشكل كبير.. كان أستاذ وفنان كبير وصعب ييجي زيه أو يتعوض".

وأـشارت الفنانة عفاف شعيب،: "أخلاقه كانت حلوه وكان بيتحرم كل الناس وكان مؤدب ولطيف مع الكل مش معقد ومش منفسن ومش بيتكلم على حد".

وأوضحت الفنانة عفاف شعيب،: "يوسف شعبان كان زعلان جدا في الفترة الأخيرة، وكان بيقولي حسيت بإهانه أنا يوسف شعبان تاريخ طويل، اتركن كدا"، مؤكده: "نفسيته كانت تعبانه جدا، وربنا أكرمه وراح لبنان وصور مسلسل هناك، ورجع مبسوط من لبنان".

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