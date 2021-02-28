20 مليون مواطن بريطاني يتلقون لقاح كورونا

قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 20 مليون شخصا في المملكة المتحدة تلقوا حت الآن جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يأتي هذا الإعلان بعد المزيد من الأخبار السارة حيث كشفت النتائج الجديدة أن حقنة لقاح واحدة فقط تقلل من خطر دخول الشخص المصاب بفيروس كورونا إلى المستشفى بنسبة 90٪.

وقال مسؤولو الصحة العامة للوزراء إن النتائج الرائعة تنطبق على كل من لقاح فايزر وأوكسفورد أسترازينيكا ، حيث أثبت اللقاح البريطاني أنه أكثر فاعلية إلى حد ما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل 386،948 جرعة لقاح إضافية في إنجلترا أمس ، بواقع 27،876 في اسكتلندا و 14634 في ويلز ، مما رفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى 20 مليونًا.