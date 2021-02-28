متحدث الحكومة: وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب ضريبة التصرفات العقارية من البائع

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن واجب الحكومة السماع للمواطنين والاستجابة لهم.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سوف يتم تأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري حتى ديسمبر المقبل بعد ما كان مقررًا في الشهر المقبل.









وأردف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية المنوط بها تحصيل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5 % وأضاف مازحًا «الدكتور معيط مش هيغلب في توفيرها طوال فترة التأجيل».









وأشار نادر سعد إلى أنه سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق للعقار، موضحًا أن ما يتردد عن قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة.



