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رياضة

أخبار الزمالك| صدمة جديدة في صفوف الفريق.. استبعاد أبوجبل.. والدعوى المقامة من مرتضى منصور

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:12 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية..

فاز مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر فبراير باختيار الجمهور.


شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب طلبات بعض اللاعبين الحصول على جزء من مستحقاتهم عن الموسم الحالي.


أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.


قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، ضد اللجنة الأولمبية وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.
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