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التعليم العالي: 99% نسبة الالتزام والحضور في الجامعات

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:07 م
خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
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إسراء صبري
قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي يجتمع مع كل الوزارت والهيئات بشكل دوري وواضح خلال الفترة الماضية، وذلك لأن الرئيس يتابع تفاصيل دقيقة كل المشاريع القومية، متابعا: لدينا اكثر من 425 مشروع في الجامعات الحكومية المجانية.

وأوضح "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: هذه المشاريع تطبق داخل 27 جامعة، بالإضافة إلى 79 مشروع في المراكز البحثية بقيمة 3 مليار جنيه، وأيضا المشروعات في الجامعات التكنولوجية.

وأضاف، الرئيس اليوم تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك من خلال اللجنة المشكلة في غرفة العمليات التي تتابع الكليات والجامعات، وذلك للأطمئنان على الطلاب والأساتذة.

وفيما يخص الامتحانات، أوضح أنها تسير بشكل أكثر من رائع، وعدد الطلاب الحاضرين كان غير متوقع، معقبا: معظم الطلاب لم يستخدموا الأعذار المتاحة لديهم وحضروا الامتحانات.

وأضاف: نسبة الالتزام والحضور تخطت ال99%، مسترسلا: الطلاب سعداء بتواجدهم داخل الجامعة واستكمال العام الدراسي، معقبا: الجميع متأكد من الطلاب اثناء تواجدهم في المنزل لا يدرسون.

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