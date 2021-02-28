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فن

«ورطة» في مسلسل أحمد السقا بسبب وفاة أحلام الجريتلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
غيّب الموت قبل قليل، الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز 70 عاما.

أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول، في مسلسل "نسل الغراب" الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.

كما يشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.
 
وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.
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