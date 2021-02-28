التعليم العالي تكشف أيادي خارجية تدعم حملات عدم استكمال الدراسة

كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الوزارة وجدت أشخاصا من خارج مصر يقومون بنشر الاخبار والمطالبة بعدم استكمال الدراسة، وفيما يخص نسبة الغياب في الامتحانات، أوضح أن نسبة الغياب قليلة جدا وهناك بعض الكليات بها صفر غياب.





وأكمل "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": عند مقارنة معدلات حضور العام الحالي بـ عام 2020 نجد أن المعدلات متقاربة ويمكن أن تكون معدلات الحضور العام الحالي أكثر.





وتابع: المركز المصري للجينوم يعد الخريطة الجينية للبشرية، منوها إلى أن المركز يستهدف 100 ألف عينة او شخص من الجينوم لدراسة وتشخيص الامراض المتوارثة والمزمنة وغيرها.





وأوضح أن العلاج بالجينات والتخصصي هو مستقبل العالم ولهذا نستهدف وجود خريطة جينية للشعب المصري، وهذا هو هدف من إنشاء المركز.