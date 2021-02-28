ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي تكشف أيادي خارجية تدعم حملات عدم استكمال الدراسة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:20 م
خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
Advertisements
إسراء صبري
كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الوزارة وجدت أشخاصا من خارج مصر يقومون بنشر الاخبار والمطالبة بعدم استكمال الدراسة، وفيما يخص نسبة الغياب في الامتحانات، أوضح أن نسبة الغياب قليلة جدا وهناك بعض الكليات بها صفر غياب.

وأكمل "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": عند مقارنة معدلات حضور العام الحالي بـ عام 2020 نجد أن المعدلات متقاربة ويمكن أن تكون معدلات الحضور العام الحالي أكثر.

وتابع: المركز المصري للجينوم يعد الخريطة الجينية للبشرية، منوها إلى أن المركز يستهدف 100 ألف عينة او شخص من الجينوم لدراسة وتشخيص الامراض المتوارثة والمزمنة وغيرها.

وأوضح أن العلاج بالجينات والتخصصي هو مستقبل العالم ولهذا نستهدف وجود خريطة جينية للشعب المصري، وهذا هو هدف من إنشاء المركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد رفع الغياب.. وزير التعليم: رصدنا أكبر نسبة حضور طلاب في المدارس اليوم

التعليم العالي: نوعية الدراسة لا تفرق مع طلاب الدراسات العليا

متحدث التعليم العالى يكشف عن قرارات رئيس الوزراء بخصوص الامتحانات ..فيديو

وزير التعليم عن تأجيل الامتحانات بسبب كورونا: كل شيء وارد

وزير التعليم العالي: لا حذف في المقررات الدراسية.. والترم الثاني بنظام الهجين

مفيش أبحاث.. وزير التعليم العالي للطلاب: أيوة هنرجع للدراسة هنمتحن وهنذاكر

ترشيحاتنا

إسرائيل تنتقم .. الاحتلال يشن غارات في دمشق على أهداف إيرانية

أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي علي طلائع الجيش

الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.. تفاصيل

عفاف شعيب تكشف سبب حزن يوسف شعبان آخر أيامه.. فيديو

من داخل صدى البلد.. صدمة محمود عبد المغني لحظة خبر وفاة يوسف شعبان .. شاهد

ننشر تعديلات الشهر العقاري.. يخفض الضريبة لـ 1% في هذه الحالة والسداد على 3 أقساط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة