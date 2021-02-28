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هل يؤدي المصريون العمرة هذا العام؟.. خبير سياحي يجيب

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:23 م
أداء العمرة
أداء العمرة
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حمزة شعيب
قال أشرف شيحة، الخبير السياحي، إن قانون تنظيم العمرة يهدف إلى أن يكون للدولة السيطرة والسيادة على رحلات العمرة، ليكون المعتمر آمنًا خلال رحلته.


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يعني بقاء شركات السياحة مراقبة من الدولة، ولا تقوم بابتزاز المعتمرين، أو أن يكون هناك تهاون في أداء الخدمة التي تقدمها للمعتمرين.


وأشار إلى أنه وفقا للقانون الجديد، لا يصح لشركات السياحة تغيير البرنامج الذي تحدده مسبقًا، مضيفا أن البوابة الإلكترونية للعمرة تجعل قائمة رحلات العمرة واضحة أمام الشركة، والوكيل السعودي، ووزارة السياحة، والمنصات التي ترتبط مع البوابة من داخل المملكة.


واستطرد أن قانون تنظيم العمرة يقضي على ظاهرة افتراش المعتمرين  للشوارع، موضحًا أن البوابة الإلكترونية للعمرة تتحكم في خروج المعتمر، والمحافظة على كرامة المواطن المصري.


وقال إن الحاصل على اللقاح ربما يكون له الفرصة لأداء مناسك العمرة، مؤكدًا أن مصر من ضمن 20 دولة غير مسموح لها بأداء العمرة.
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