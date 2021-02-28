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لميس الحديدي تعلق على تحرك الحكومة بخصوص قانون الشهر العقاري

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 م
الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي
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إسراء صبري
علقت الاعلامية لميس الحديدي على قرار إرجاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021 قائلة : تحرك سريع  من الحكومة بإتجاه موازي من قبل البرلمان لارجاء إنفاذ تعديلات قانون الشهر العقاري حتى ديسمبر.

وأكدت "الحديدي" عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن أهم ملامح الاقتراحات الحكومية هو فصل الضريبة عن إيصال المرافق وإجراءات التسجيل .

أكملت: " اللجنة التشريعية  بالبرلمان وافقت مبدئيًا على إرجاء مشروع القانمون وبدأت بالفعل دراسة مقترحات مستقبل وطن الذي تقدم بها في وقت سابق  .
 
ولفتت إلى أن كل هذه التحركات مهمة جدًا وتعبر عن أن الدولة تستمع لصوت المواطن وأن إهتمام الدولة هو مصلحة المواطن بالاساس والتشجيع على التسجيل.


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