لميس الحديدي تعلق على تحرك الحكومة بخصوص قانون الشهر العقاري

علقت الاعلامية لميس الحديدي على قرار إرجاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021 قائلة : تحرك سريع من الحكومة بإتجاه موازي من قبل البرلمان لارجاء إنفاذ تعديلات قانون الشهر العقاري حتى ديسمبر.





وأكدت "الحديدي" عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن أهم ملامح الاقتراحات الحكومية هو فصل الضريبة عن إيصال المرافق وإجراءات التسجيل .





أكملت: " اللجنة التشريعية بالبرلمان وافقت مبدئيًا على إرجاء مشروع القانمون وبدأت بالفعل دراسة مقترحات مستقبل وطن الذي تقدم بها في وقت سابق .

ولفتت إلى أن كل هذه التحركات مهمة جدًا وتعبر عن أن الدولة تستمع لصوت المواطن وأن إهتمام الدولة هو مصلحة المواطن بالاساس والتشجيع على التسجيل.







