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رياضة

ميلان أمام روما.. 3 أهداف ملغاة في أول نصف ساعة من المواجهة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:22 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قدم إيه سي ميلان، أداءً قويا أمام روما في أول ربع ساعة من المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

وأُلغي هدفان لصالح ميلان في أول ربع ساعة بداعي التسلل، كما أهدر زلاتان إبراهيموفيتش انفرادا ليضيع على فريقه فرصة التقدم في نتيجة اللقاء.

وفي الدقيقة 26 كاد كيير مدافع ميلان أن يسجل الهدف الأول من ضربة رأس ولكن الكرة اصطدمت بالقائم.

وألغى حكم اللقاء، هدفا لروما في الدقيقة 28 سجله اللاعب الأرميني هنريك مختياريان، وذلك بعدما احتسب ضربة حرة لميلان داخل منطقة الجزاء.

ويتواجد ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 49 نقطة.

بينما يحتل روما المركز الخامس وفي رصيده 44 بجدول ترتيب الدوري
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